الضحك ينشط الجهاز القلبي الوعائي بأكمله

أفاد كبير الأطباء في عيادة الطب الباطني في نورمبرغ بألمانيا، الدكتور ماركوس جوش، بأن الضحك يتمتع بفوائد كثيرة للنفس والجسد على حد سواء؛ إذ يحارب التوتر والقلق من ناحية، ويعمل على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي من ناحية أخرى.

وأوضح أنه أثناء الضحك تنخفض مستويات هرمونات التوتر النفسي، مثل الأدرينالين والكورتيزول، ويتم إطلاق هرمونات السعادة، مثل الإندورفين والسيروتونين، ما يسهم في محاربة التوتر النفسي والضغط العصبي ومشاعر الخوف والقلق.

وأشار جوش إلى أن الضحك يعمل على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي بأكمله، موضحاً أنه عندما نضحك، يزداد حجم التنفس، وهذا يعني دخول كمية كبيرة من هواء التنفس إلى الرئتين، قبل أن تخرج مرة أخرى، لذا يُشار إلى الضحك بـ«الركض الداخلي».

ويعمل الضحك على تنشيط 17 عضلة في الوجه فقط، و80 عضلة أخرى في الجسم بأكمله.