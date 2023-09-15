الطريقة الصحيحة للعناية بالعدسات اللاصقة

يتعين على الأشخاص الذين يرتدون عدسات لاصقة، الاهتمام بتنظيفها على نحو سليم واستبدالها بانتظام، لحماية العين من الالتهابات.

وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء العيون، أنه مع مرور الوقت تتراكم الرواسب على العدسات اللاصقة، مثل جزيئات الأوساخ والمواد الشبيهة بالدهون التي تجعلها أقل نفاذية للأكسجين، ما يتسبب في الإصابة بجفاف العين وتهيج والتهابات بها.

لذا شددت الرابطة على ضرورة تنظيف العدسات اللاصقة بانتظام. وعن كيفية القيام بذلك، أوضحت الرابطة أنه يتم خلع العدسات اللاصقة ووضعها على راحة اليد المغسولة جيداً، ثم فركها ببضع قطرات من محلول التنظيف بالإصبع الصغير لنحو 20 ثانية على شكل نجمة.

وحذرت الرابطة من استعمال ماء الصنبور لتنظيف العدسات اللاصقة، معللة ذلك بأن ماء الصنبور لا يساعد على إزالة الرواسب بصورة جيدة من ناحية، كما أنه يرفع خطر الإصابة بالعدوى، كونه لا يتمتع بأي تأثير قاتل للجراثيم أو تأثير معقم من ناحية أخرى، فضلاً عن ارتفاع خطر تراكم رواسب كلسية على العدسات اللاصقة، ما يؤثر سلباً في نفاذية الأكسجين.

ويُراعى أيضاً الالتزام بمدة الاستخدام المقررة للعدسات اللاصقة، حيث ينبغي استبدال العدسات المخصصة ليوم واحد بعد الانتهاء من استعمالها، في حين ينبغي الاحتفاظ بالعدسات المخصصة للاستخدام لمدة شهر في محلول التعقيم الخاص بها، للحيلولة دون تكاثر الجراثيم في وعاء حفظ العدسات اللاصقة.