«يواجه تهمة الاختطاف».. أميركي قيّد زوجته إلى كرسي ليستمتع بمباراة كرة قدم

يواجه أميركي من ولاية فرجينيا اتهامات جنائية، بعدما أقدم، بحسب الشرطة، على تقييد زوجته إلى كرسي في الطابق السفلي من منزلهما، ليتمكن من مشاهدة مباراة كرة قدم في الطابق العلوي.

وأُلقي القبض على تيري وارد، البالغ من العمر 64 عاماً، عقب بلاغ عن حادثة عنف أسري في منزل الزوجين بمدينة ريتشموند، وفقاً لقناة «دبليو تي في آر» (WTVR)، التابعة لشبكة «سي بي إس 6» في ريتشموند.

واستجاب ضباط الشرطة للبلاغ وعثروا على وارد في الطابق العلوي، فيما كانت زوجته في الطابق السفلي. ووفقاً للشكوى الجنائية المقدمة إلى محكمة ريتشموند، أبلغت الزوجة الضباط بأن زوجها قيّدها إلى كرسي باستخدام شريط لاصق.

وأشارت الشكوى إلى أن المرأة قالت للضباط إن زوجها أبقاها مقيّدة لمدة تراوحت بين 30 و45 دقيقة. كما رصدت الشرطة علامات على ذراعيها وبقايا لاصقة، في حين يُزعم أن وارد أقرّ، خلال استجوابه، بأنه قيّد زوجته بالفعل.

وجاء في الشكوى أن وارد أكد للضباط أنه ربط زوجته إلى كرسي ووضعها في الطابق السفلي. وبحسب المعلومات المتعلقة بالحادثة، أقدم وارد على ذلك حتى يتمكن من مشاهدة مباراة كرة القدم من دون مقاطعة، إلا أن السلطات لم تحدد المباراة التي كان يتابعها، ولم تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الواقعة.

ويواجه وارد تهمة الاختطاف، المصنفة جناية، إلى جانب تهمة الاعتداء على أحد أفراد الأسرة، المصنفة جنحة. وسيمثل أمام المحكمة 10 نوفمبر المقبل.