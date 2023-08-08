عقار لإنقاص الوزن يُحدث تحولاً ويحظى بشعبية متزايدة: له مزايا طبية أخرى

قالت شركة نوفو نورديسك، اليوم الثلاثاء، إن دراسة كبيرة أظهرت أن عقارها «ويجوفي» لعلاج السمنة له فائدة طبية واضحة، بالإضافة إلى إنقاص الوزن.

وذكرت الشركة الدنماركية - في بيان - أن الحقن الأسبوعي بالعقار قلل من خطر حدوث إصابة خطيرة متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية، بنسبة 20% لدى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ولديهم تاريخ من أمراض القلب.

وجاءت النتيجة أفضل بكثير من توقعات المستثمرين والمحللين بأن تبلغ النسبة بين 15 و17% قبل صدور البيانات.

وشملت الدراسة، التي أطلق عليها اسم «سيليكت» 17500 مريض أعمارهم 45 عاماً أو أكثر ليس لديهم تاريخ من الإصابة بمرض السكري. وبدأت منذ ما يقرب من خمس سنوات لتختبر ما إذا كان للحقن الأسبوعي فائدة طبية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة مارتن هولست لانج، إن نتائج التجربة المهمة تظهر أن «ويجوفي» «لديه القدرة على تغيير طريقة التعامل مع السمنة ومعالجتها». وأضافت الشركة أنها تتوقع تقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على الحقن الأسبوعي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا العام.

وستعرض نتائج التجربة بالتفصيل في مؤتمر علمي في وقت لاحق من العام.

وأحدث العقار ذو الشعبية المتزايدة تحولاً في سوق عقاقير إنقاص الوزن منذ إطلاقه في الولايات المتحدة في يونيو 2021 بعد أن جذب انتباه المرضى والمستثمرين والمشاهير في أنحاء العالم ورفع أسهم شركة نوفو.

ويجعل الحقن المرضى يشعرون بالشبع لفترة أطول ويؤدي إلى فقدان الوزن بنسبة 15% في المتوسط عندما يقترن بتغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة.