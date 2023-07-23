«سكي دبي» و«سنو أبوظبي» تستضيفان أول مخيّم صيفي للأطفال

دعت «سكي دبي» و«سنو أبوظبي» الأطفال بين 4 - 10 أعوام للانضمام إلى المخيّم الصيفي، الذي يستمر لغاية 31 أغسطس، والاستمتاع بأروع الأجواء الباردة والمسلية في الإمارات. ويتضمن المخيّم مجموعة من الأنشطة، حيث يتيح للأطفال وصولاً غير محدود لمختلف الألعاب والمعالم المميزة في الوجهتين، فضلاً عن ورش عمل تعليمية مرحة وأنشطة بدنية ومغامرات البحث عن الكنز وعروض ألعاب الخفة وغيرها الكثير.

ويبدأ المخيّم الصيفي من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً يومياً (ما عدا أيام السبت والأحد، ويوفر باقات يومية وأسبوعية وشهرية بأسعار تبدأ من 350 درهماً للشخص الواحد شاملة لجميع الأنشطة مع وجبتَين خفيفتَين ووجبة غداء).

وتستضيف «سكي دبي» من جديد مخيّمات التزلج والتزلج على اللوح لغاية 24 أغسطس، وذلك بشكل أسبوعي من الاثنين إلى الجمعة، ما يشكل فرصةً للأطفال الراغبين في تحسين مهاراتهم في التزلج هذا الصيف. وتتيح المخيّمات للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 - 13 عاماً فرصة التزلج على المنحدرات وتحسين مهاراتهم في التزلج من خلال جلسات لمدة 60 أو 90 دقيقة للمستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم. ويمكن للأطفال بين 3 – 6 أعوام المشاركة في مخيّم التزلج بأسعار تبدأ من 895 درهماً، فيما يمكن للأطفال بين 7 - 13 عاماً المشاركة بأسعار تبدأ من ً1040 درهماً.