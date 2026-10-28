"الفارس الشهم 3" تواصل جهودها الإنسانية لدعم سكان غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم سكان قطاع غزة، عبر تشغيل المطابخ الشعبية والمخابز وتوفير الوجبات الغذائية للأسر المحتاجة، بما يسهم في التخفيف من معاناتها وتلبية احتياجاتها الأساسية.

ومنذ عام 2024، سارعت عملية "الفارس الشهم 3" إلى مواجهة خطر المجاعة الذي يهدد أهالي غزة، عبر التوسع في دعم المطابخ الشعبية، حيث جرى إنشاء 20 مطبخاً موزعة على مناطق مختلفة في القطاع، تنتج نحو 6 آلاف وجبة يومياً، بمعدل يصل إلى مليونين و250 ألف وجبة سنوياً.

وعززت عملية "الفارس الشهم 3" دعمها للمطابخ الشعبية في عام 2025، ليصل عددها إلى 40 مطبخاً، توفر وجبات غذائية ساخنة لسكان القطاع، بإنتاج بلغ نحو 8 ملايين وجبة سنوياً حتى مطلع عام 2026، في إطار الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان، والتي تتواصل حتى اليوم.

وفي السياق ذاته، كثفت الفرق الإغاثية لعملية "الفارس الشهم 3" جهودها لتوفير الخبز للأسر المحتاجة في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، من خلال 27 مخبزاً، إلى جانب مخابز شعبية أخرى، خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2026، بإنتاج يصل إلى نحو 1.5 مليون ربطة خبز سنوياً.

وتواصل عملية "الفارس الشهم 3" تقديم الدعم الغذائي للأسر والأطفال والنساء في قطاع غزة، من خلال المطابخ الشعبية والمخابز، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من معاناتهم.