مكيف السيارة وارتفاع حرارة الصيف.. خبراء ينصحون بإرشادات مهمة

تتسبب الأسطح الزجاجية الكثيرة في ارتفاع درجة الحرارة داخل مقصورة السيارة خلال فصل الصيف، ومن ثم تسود أجواء غير مريحة للركاب، ويؤثر ارتفاع الحرارة سلباً على التركيز أثناء القيادة، ومن هنا تظهر أهمية مكيف الهواء في السيارة، حسب خبراء مجلة السيارات الألمانية «أوتو تسايتونج».

ولا ينصح الخبراء الألمان بإيقاف مكيف الهواء وفتح النوافذ بهدف توفير استهلاك الوقود؛ لأن النوافذ المفتوحة تزيد من مقاومة الهواء، وهو ما يتسبب بدوره في زيادة معدل استهلاك الوقود، علاوة على أن عدم استعمال مكيف الهواء قد يتسبب في حدوث تلفيات أكبر من تكاليف توفير الوقود.

ويعمل كمبورسر مكيف الهواء على زيادة مقاومة عمل المحرك، وهو ما يتسبب في زيادة استهلاك الوقود، وتبعاً لطريقة القيادة وتصميم مكيف الهواء ودرجة الحرارة وطراز المحرك قد يرتفع معدل استهلاك الوقود بمقدار 5ر0 حتى 1 لتر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

كما أن هذه الزيادة قد تصل إلى ثلاثة لترات في المتوسط أثناء القيادة داخل المدن، ولكن الموديلات الجديدة من مكيفات الهواء تعمل على مواءمة قدرتها حسب الحاجة للتبريد، وهو ما يحد من الاستهلاك الزائد للوقود.

ويعتقد قائدو السيارات أن مكيف الهواء لا يحتاج إلى صيانة، ولكن ذلك غير صحيح تماماً؛ لأن مكيف الهواء يفقد نحو 15% من مادة التبريد سنوياً أثناء التشغيل، ولذلك يوصي الخبراء بصيانة مكيف الهواء كل عامين لكي يتم التحقق من وجود كمية كافية من مادة التبريد وأن جميع مكونات مكيف الهواء سليمة ولا توجد به أي بكتيريا أو جراثيم.

ولأن صيانة مكيف الهواء تتطلب تجهيزات خاصة، فلا يمكن لقائد السيارة القيام بها بنفسه، علاوة على أن إجراءات الصيانة إذا تمت بصورة غير سليمة قد ينجم عنها أضرار بالغة بتكاليف باهظة، ولكن يمكن لقائد السيارة تنظيف مكيف الهواء بنفسه لمنع ظهور الجراثيم والقضاء عليها.

وتساعد العناية السليمة بمكيف الهواء وتنظيفه بصورة منتظمة على منع ظهور البكتيريا والجراثيم والعفن وانتشار الروائح الكريهة، التي تضر بصحة الركاب، ويمكن العناية بمكيف الهواء من خلال ضرورة إيقافه قبل دقائق من نهاية الرحلة، بينما يجب ترك المراوح مشغلة، حتى يتم تبخير المياه المتكثفة وتجنب ظهور الفطريات والروائح الكريهة.

وأوصى الخبراء الألمان أيضاً بضرورة تنظيف مكيف الهواء بين فترات الصيانة الدورية من خلال استعمال البخاخات أو الرغوة المتوافرة في المتاجر المتخصصة، مع ضرورة تغيير فلتر حبوب اللقاح سنوياً؛ لأنه قد يساعد على ظهور العفن، ويمكن تنظيف قنوات التهوية، التي يصعب الوصول إليها بواسطة سبراي التطهير.

وإذا تعرضت مقصورة السيارة للسخونة بسبب صفها تحت أشعة الشمس المباشرة، فمن الأفضل تهويتها جيداً قبل القيادة، ولكن مع تشغيل مكيف الهواء يجب غلق الأبواب والنوافذ مجدداً حتى لا يتسرب الهواء البارد إلى الخارج.