الشاي الأسود.. هل يؤثر على امتصاص الحديد بالجسم

أفاد المركز الاتحادي للتغذية بأن بعض الأغذية تعزز امتصاص الحديد، وأخرى تحد الامتصاص.

وأوضح أن فيتامين C يساعد الجسم على امتصاص الحديد، ويمكن لهذا الغرض تناول عصير الليمون مع اللحوم الحمراء والفلفل الحلو مع حساء العدس.

وعلى الجانب الآخر، يحد الشاي الأسود واللبن والشمندر الأحمر من امتصاص الحديد بالجسم.

يشار إلى أن الحديد يلعب دوراً مهماً للصحة؛ إذ يدخل في تكوين بروتين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وتتمثل أبرز مصادره الغذائية في اللحوم الحمراء والكبد البقري والعدس والسبانخ.

وتتمثل أعراض نقص الحديد في فقر الدم وشحوب الوجه والتعب المستمر والضعف العام والصداع وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود، بالإضافة إلى تساقط الشعر وتقصف الأظافر.

• فقر الدم وشحوب الوجه والتعب المستمر؛ من بين أعراض نقص الحديد.