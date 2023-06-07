أسباب حصوات المرارة.. وكيفية الحماية منها

تعمل التغذية الصحية على الحماية من الإصابة بالحصوات الصفراوية؛ إذ تحد من الكوليسترول الذي يرفع من خطر تكوّن الحصوات الصفراوية.

والحصوات الصفراوية عبارة عن حصوات تتكون في كيس المرارة من الكوليسترول ومواد أخرى، ويتراوح حجمها بين الصغير (أصغر من حبيبات الرمل) إلى الكبير (أكبر من كرة الجولف).

وتتمثل أعراض الإصابة بحصوات صفراوية في ألم في منتصف البطن أسفل عظام الصدر مباشرة وألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن والغثيان والقيء.

ومن أجل الوقاية منها، ينصح المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا بتناول الخضراوات والفواكه بمعدل ثلاث مرات يومياً وتناول الأسماك واللحوم بمعدل مرتين أسبوعياً، وتناول الوجبات النباتية بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا.

ومن الأفضل أيضاً تناول الخبز أو المعكرونة المصنوعين من الحبوب الكاملة. وبالنسبة للدهون، فإنه ينبغي تفضيل زيت الزيتون أو زيت اللفت على السَمن أو الزبدة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب الماء بكميات كافية.

وتكمن عوامل الخطورة المؤدية إلى الحصوات الصفراوية في السِمنة وداء السكري وأمراض الكبد، بالإضافة إلى اتباع أسلوب حياة غير صحي يتمثل في تناول أغذية عالية الدهون وأغذية عالية الكوليسترول وأغذية منخفضة الألياف الغذائية وقلة الحركة.

وقد تترتب على الحصوات الصفراوية عواقب وخيمة مثل التهاب المرارة والتهاب البنكرياس، وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بسرطان المرارة.

بون - د.ب.أ