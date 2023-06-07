«مجدرة حمرا».. من لبنان إلى مسرح القصباء

تستضيف القصباء، الوجهة الترفيهية والعائلية في الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، 90 دقيقة من الترفيه للعائلات، خلال مسرحية «مجدرة حمرا» التي ستعرض السبت المقبل على مسرح القصباء.

وتحكي المسرحية - وهي من تأليف وإخراج يحيى جابر - قصة سيدة لبنانية تواجه تحديات الزواج، وتحاول الموازنة بين قيمها التقليدية وضغوط الحياة العصرية.

وبعد خمس سنوات من العروض في لبنان، ستقدم المسرحية الكوميدية المونودرامية «مجدرة حمرا» في الشارقة للمرة الأولى، بمشاركة الممثلة اللبنانية أنجو ريحان الحائزة العديد من الجوائز.

وستعرض المسرحية برعاية فندق «ذا تشيدي البيت.. الشارقة»، بالشراكة مع «أدوار للفنون المسرحية» و«نادي دبي للقراءة».