«توب» يتربع على عرش الموضة النسائية

أوردت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال أن التوب أحادي الكتف (One-Shoulder Top) يتربع على عرش الموضة النسائية في صيف 2023 ليمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار.

وأوضحت المجلة أن التوب أحادي الكتف يخطف الأنظار إليه، من خلال قصته غير المتماثلة التي تعكس تفرد أسلوب المرأة.

ويأتي التوب أحادي الكتف هذا العام بكتف يزدان بالكرانيش أو بوردة أو بفيونكة أو يشتمل على حمالة من أحجار الستراس. وأشارت المجلة إلى أن التوب أحادي الكتف يمتاز غالباً بقصّة ضيقة وقصيرة، لذا فهو يتناغم مع السراويل والتنانير ذات القصة الواسعة، مثل سروال الباجي أو سروال الكارجو أو الشورت الواسع أو التنورة الماكسي ذات القصّة الواسعة.