مواد ضارة في جل استحمام.. قد تُحدث خللاً بالنظام الهرموني

حذّرت مجلة «أوكو تست» من استعمال مستحضرات جل الاستحمام، التي تحتوي على بعض المواد الضارة مثل رائحة المسك التخليقية «جالاكسوليد»، التي يُشتبه في أنها تُحدث خللاً بالنظام الهرموني.

وأضافت المجلة الألمانية أنه ينبغي الابتعاد عن المنتجات المحتوية على المركبات العضوية المهجنة، لأنها قد تحتوي على مواد مُهيّجة للجلد.

كما ينبغي الابتعاد عن المستحضرات المحتوية على البولي إيثيلين جلايكول (PEG)، أو مشتقات PEG مثل كبريتات لوريث الصوديوم، لأن العديد من هذه المركبات يمكن أن تجعل الجلد أكثر نفاذية للمواد والملوثات الغريبة.