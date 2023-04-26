نصيحة ذهبية للمراهقين.. تناول الجوز يعزّز نضجكم النفسي

كشفت دراسة أجريت في إسبانيا أن تناول الجوز بشكل منتظم يساعد على النمو الذهني، ويسهم في تحقيق النضج النفسي للمراهقين.

ويحتوي الجوزعلى أحماض دهنية من فئة «أوميغا 3» التي تلعب دوراً مهماً في نمو العقل، لاسيما في المراحل المبكرة من العمر.

ويقول رئيس فريق الدراسة من معهد أبحاث الصحة في برشلونة، الباحث جوردي جولفيز، إن «فترة المراهقة تنطوي على تغيرات حيوية وتحوّلات هرمونية تحفز نمو الفص الأمامي للمخ، وهو الجزء المسؤول عن الوظائف الذهنية لدى الإنسان، وبالتالي إذا ما حصلت الخلايا العصبية في تلك المنطقة على المغذيات اللازمة، فإنها ستتلاحم بشكل أفضل».

وفي إطار الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية ClinicalMedicine، قسم الفريق البحثي مجموعة تضم 700 من طلاب المدارس الثانوية في مختلف أنحاء مدينة برشلونة الإسبانية، تراوح أعمارهم ما بين 11 و16 عاماً إلى فئتين، على أن تحصل فئة منهما على 30 غراماً من الجوز يومياً لستة أشهر.

وتوصل الباحثون إلى أن المجموعة التي تناولت الجوز لـ100 يوم على الأقل (وليس بالضرورة يومياً)، زادت قدراتهم على التركيز، مع تراجع أعراض متلازمة فرط الحركة لمن يعانونها من بين أفراد هذه المجموعة.

التجربة أجريت على طلبة مدارس ثانوية في مختلف أنحاء مدينة برشلونة.