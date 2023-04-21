زيت الصويا.. فوائد كثيرة تجعله في صدارة الزيوت الصحية

بدأت في الآونة الأخيرة تزداد شعبية استخدام زيت فول الصويا، إذ أصبح يدخل على كثير من الأطباق والمطابخ، لاسيما الأطباق الغربية. وما يميز هذا الزيت هو أن استخداماته تتعدى حدود الطبخ، وتصل إلى الاستخدامات الجمالية، خصوصاً في مزيلات الماكياج وترطيب البشرة. وتحتوي كل ملعقة كبيرة من زيت الصويا على 120 سعرة حرارية، و13.6 غراماً من الدهون، إلى جانب الأحماض الدهنية غير المشبعة بنسبة 7.85 غرامات. كما يحتوي على فيتامين «هـ» وفيتامين «ك».

يتميز زيت فول الصويا بتعدد فوائده الصحية، عندما يتم إدخاله على النظام الغذائي بشكل منتظم، إذ تعمل الأحماض الدهنية الموجودة فيه على تنظيم معدل الكوليسترول في الدم، بينما في المقابل يقلل «الأوميغا 3» الموجود بنسب جيدة فيه، من خطورة ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار. ويعمل فيتامين «ك»، الذي يعتبر من الفيتامينات المضادة للأكسدة، على الوقاية من خطورة الإصابة بالزهايمر، كما أنه يحسّن أعراض مرض الزهايمر عند المصابين به، ويحفظهم من تلف الخلايا العصبية. فضلاً عن انعكاسه على إعادة نمو أو تحسين شفاء العظام، لذا ينصح بتناوله من قبل الأشخاص العُرضة للإصابة بهشاشة العظام وراثياً.

ويحتوي زيت الصويا على ما نسبته 7% من «الأوميغا 3»، وهذا يحمل كثيراً من النفع لصحة العين والجلد، إذ يحمي أغشية الخلايا، ويعزز الرؤية من خلال عمله كمضاد للأكسدة. كما يحتوي على فيتامين «إي» الذي يخفف من أعراض الشيخوخة، ويحدّ من ندب حب الشباب.

أما محاذير استخدامه، فتنحصر في الأشخاص الذين يعانون حساسية هذا النوع من الزيت، فينبغي عليهم الحرص في الكميات المستخدمة بسبب ارتفاع السعرات الحرارية فيه، إذ إنه قد يزيد من نسبة الدهون في الجسم.

120

سعرة حرارية.

13.6

غراماً من الدهون.

7.85

غرامات من الأحماض الدهنية غير المشبعة.