جوائز ببريق الذهب والألماس في معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»

يشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في مركز إكسبو الشارقة الليلة فعاليات السحب الكبير، والإعلان عن أسماء الفائزين المحظوظين بجوائز قيمة تشمل كيلوغراماً من الذهب، وخواتم وقلادة من أفضل أنواع الألماس بالعالم، والتي خصصها المعرض لزواره في دورته الـ51.

وحظيت فعاليات اليوم الرابع من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بإقبال كبير من الزوار والتجار للاطّلاع على ما يقدمه الحدث من عروض لمجموعات حصرية من الذهب والمجوهرات والساعات، إلى جانب العرض المتنوع لآخر خطوط الموضة المصممة من الألماس والأحجار الكريمة التي يقدمها أكثر من 500 عارض وشركة من الأسماء والعلامات التجارية المحلية والعالمية، المتخصصة بتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة. وأعرب مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة سلطان شطاف، عن سعادته بما يشهده معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات من إقبال جماهيري، وهو ما يؤكد مكانة المعرض وأهميته كمنصة استثنائية تحظى بمتابعة ومشاركة كبار مصنعي ومنتجي الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم، ووجهة مميزة لدى الزوار وعشاق اقتناء المجوهرات الثمينة والحصرية من خلال توفير أحدث خطوط الموضة والتشكيلات العصرية من الذهب والمجوهرات من شتى أسواق العالم تحت سقف واحد، إلى جانب إتاحة أقوى العروض لهم بأفضل الأسعار مع فرص فريدة للفوز بجوائز قيّمة. ويشهد المعرض مشاركة نخبة من أبرز صناع ومصممي الساعات والمجوهرات وأشهر العلامات المحلية والعالمية في مجال المشغولات الذهبية والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات. وتشارك العديد من الدول الرائدة في صناعة الساعات والمجوهرات، ومن ضمنها كوريا الجنوبية، وروسيا، وسويسرا، والبحرين، والصين، والهند، وإيطاليا، واليابان، ولبنان، وباكستان، وبولندا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وتايلاند، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.