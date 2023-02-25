«توب جولف» يطلق «بريميوم باي» الجديد

أعلن ملعب Topgolf، الحائز على جوائز وأفضل مركز ترفيهي في دبي ويقع في نادي الإمارات للجولف، عن أحدث إضافة له ملعب كبار الشخصيات Premium Bays، والذي يستقبل ما يصل إلى ستة لاعبين مع خدمة كبار الشخصيات عندما يحجزون هذه التجربة الحصرية بسعر يبدأ من 950 درهماً لستة لاعبين.

مع الموقع الرئيسي المضمون في الطابق العلوي تشتمل باقة كبار الشخصيات على ساعتين من اللعب الكلاسيكي مع قائمة من أشهى المأكولات والمشروبات، إضافة الى عضوية مجانية لكل ضيف مدى الحياة في توب جولف.

وسيتلقى اللاعبون معاملة كبار الشخصيات بمجرد وصولهم مع تخطي قوائم الانتظار ووقت الانتظار، ثم الاستمتاع بأفضل مناظر خلابة لأفق مرسى دبي.

كما يوفر توب جولف مجموعة من الألعاب التي تناسب كل مستوى مهارة من المبتدئين إلى أفضل اللاعبين، ويشمل تأجير الملعب عدداً غير محدود من الكرات واستخدام النوادي لمدة ساعتين. كما توفر غرفة كبار الشخصيات أجواء مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة لعبة الجولف في بيئة اجتماعية.

ويأتي إطلاق Premium Bays في الوقت الذي تحتفل فيه توب جولف بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسها، بعد أن استقبلت أكثر من مليون ضيف في أقل من عامين. تقع «توب جولف دبي» في نادي الإمارات للجولف.