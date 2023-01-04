الغناء يساعد في إعادة تأهيل مرضى السكتة الدماغية

يعاني 40% من المصابين بالسكتة الدماغية، بعد إسعافهم، صعوبات في القدرة على الفهم والكلام سواء بالنسبة للغة المكتوبة أو المسموعة، وفي نصف هذه الحالات تستمر هذه المشكلة لمدة عام بعد الإصابة بالسكتة. وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الذين يعانون صعوبات حادة في النطق يظل بإمكانهم الغناء، غير أن استخدام الغناء كوسيلة لإعادة التأهيل ظل محل دراسة على نطاق واسع. وأظهرت دراسة فنلندية أن مجموعات إعادة تأهيل مرضى السكتات الدماغية التي تعتمد على الغناء يمكنها مساعدتهم على استعادة القدرة على الكلام والفهم، وتقلل من العبء الذي تعانيه أسر هؤلاء المرضى.

وطالب الباحثون في الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «براين كوميونيكيشن» بضرورة استخدام برامج التأهيل القائمة على الغناء في مجال الرعاية الصحية، بالنسبة لمن يعانون صعوبات في الكلام أو فهم اللغة.