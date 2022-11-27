الموضة النسائية: السروال الجلدي يتربّع على العرش

ذكرت مجلة إيلي المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجلدي يتربّع على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2022/2023، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة وجريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت أن «السروال الجلدي يطلّ هذا الموسم بألوان زاهية لافتة للأنظار كالأحمر والبرتقالي والتركواز والزيتي، إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والبني».

وأضافت أن «السروال الجلدي يمتاز هذا الموسم بقصّة واسعة، ليمنح المرأة إحساساً بالراحة إلى جانب الإحساس بالدفء».

ويمتاز السروال الجلدي بتنوّع إمكانات تنسيقه، إذ يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بلوفر ذات قصة واسعة وحذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة، من خلال تنسيقه مع قطعة فوقية ذات قصّة ضيقة وبوت ذات نعل ضخم.