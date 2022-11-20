طرق أكيدة للتخلص من دهون البطن

قدم خبراء مجلة «فرويندين» الألمانية بعض النصائح للتخلص من دهون البطن، والتي تشكل معضلة جمالية في أجسام البعض، كما أنها تعد مشكلة صحية كبيرة.

وللتخلص من دهون البطن يجب اتباع نظام غذائي صحي وتناول الطعام بشكل أكثر وعياً، مع شرب الكثير من الماء والسوائل يومياً، ولكن من دون السكر، ومن العناصر الغذائية التي يجب تناولها البروتين والخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات.

وللحصول على بطن مشدودة لابد من الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وحتى من خلال دمج التمارين في الأنشطة اليومية، كالمشي لمقر العمل، وصعود السلم بدلاً من ركوب المصعد وركوب الدراجة بدلاً من الدراجات النارية والسيارات.

وعلى الرغم من غرابة العلاقة بين التوتر والدهون، إلا أنها حقيقة علمية أن دهون البطن لها ثمة علاقة وثيقة بالتوتر والضغوط النفسية؛ إذ يبدأ الجسم في إفراز الكورتيزول، وهو ما يعمل على تخزين الطاقة الزائدة على شكل خلايا دهنية، لاسيما في منطقة البطن.

وأوصت المجلة الألمانية بالحصول على قسط كاف من النوم والحفاظ على التوازن الهرموني، الذي يلعب دوراً مهماً في التخلص من دهون البطن، حيث تحدد الهرمونات مواضع تراكم الدهون في الجسم.