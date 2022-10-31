المعطف.. يزهو بدرجات التوت والفراولة

يتألق المعطف باللون الأحمر في شتاء 2022-2023، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار، حسب مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال. وأوضحت المجلة أن المعطف يزهو هذا الموسم بدرجات التوت والفراولة، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تشيع أجواء البهجة، وتكسر أجواء الكآبة والبرودة في الشتاء.

وأشارت المجلة إلى أن المعطف بدرجات الأحمر يأتي مصنوعاً من الجلد أو الصوف أو الفرو، ويطل بقصة البليزر، ويتناغم حينئذ مع تنورة وحذاء طويل يصل إلى الركبة أو فوق الركبة.

كما يأتي المعطف بقصة متوسطة الطول (ميدي)، ولذا يمكن تنسيقه مع حذاء رياضي أو حذاء ذي نعل قصير أو حذاء ذي نعل ضخم وسميك.

أما المعطف الماكسي فيمكن تنسيقه مع حذاء رياضي أو حذاء ذي كعب عال.