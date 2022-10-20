أسبوع الموضة العربي يرسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للإبداع

أكّدت نائب الرئيس التنفيذي لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي، أن أسبوع الموضة العربي الذي أقيم بشراكة استراتيجية مع مجلس الأزياء العربي، يلعب دوراً محورياً في قطاع الأزياء على المستوى الإقليمي، ويسهم في الارتقاء به إلى مصاف فعاليات الموضة ذات المستوى العالمي، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية لعالم الأزياء والموضة، موضحة أن حي دبي للتصميم حريص على ترسيخ مكانة دبي والإمارات وجهة عالمية للتصميم والفنون والإبداع.

وقالت البستكي لـ«الإمارات اليوم» إن عروض الأزياء التي حملتها النسخة الـ21 من الحدث، سلطت الضوء على الاستدامة والتكنولوجيا المبتكرة المستخدمة للارتقاء بقطاع الأزياء بشكل عام، إلى جانب مجموعة من الفعاليات البارزة التي نظمت للمرة الأولى، وتشمل أنشطة ترفيهية وموسيقية رائعة، وتجارب تسوق وتناول الأطعمة المتميزة، وجلسات حوارية شيقة. وشددت على حرص حي دبي للتصميم على توفير منصات رائدة لتسليط الضوء على المواهب الإبداعية التي تزخر بها دبي والمنطقة والعالم، بهدف مساعدتهم في الوصول إلى شراكات جديدة، الأمر الذي يسمح بإيجاد المزيد من فرص التوسع والنمو.

وحول دعم «حي دبي للتصميم» لاستراتيجية الاقتصاد الإبداعي، قالت البستكي: «دبي وجهة اقتصادية عالمية، والإبداع جزء من اقتصادنا ومحرك رئيس للمستقبل، ونحن في (حي دبي للتصميم) حريصون على ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية للتصميم والفنون والإبداع». وأضافت: «منذ تأسيسه في عام 2013، نجح (دبي للتصميم) في استقطاب أشهر الأسماء في عالم التصميم والإبداع، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة وتنافسية ذات موقع استراتيجي، مدعومة بالبنية التحتية المتقدمة ومساحات العمل الإبداعية المتنوعة والمعارض والصالات الفنية، إلى جانب روزنامة سنوية حافلة بالفعاليات وشراكات استراتيجية مع منصات بارزة، مثل أسبوع دبي للتصميم، وأسبوع الموضة العربي، وSole DXB، ما يعزز القطاع الإبداعي ككل، ويسهم في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات الكبيرة والعالمية».

ولفتت الى أن الحي الإبداعي يضم حاضنة الأعمال in5 للتصميم، التابعة لمجموعة «تيكوم»، التي توفر منصة متكاملة لتمكين الطلاب ورواد الأعمال، وهي تسهم في تطوير الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى واقع، كما يوفر البيئة الملائمة للشركات الناشئة للنمو والازدهار، ويضم معهد دبي للتصميم والابتكار DIDI، الجامعة الوحيدة في المنطقة المخصصة كلياً للتصميم والابتكار، وكل هذا بمجمله يدعم الإبداع وينعكس على الاقتصاد.

وحقق أسبوع الموضة العربي بنسخته الـ21 نجاحاً باهراً، من خلال طرح مجموعات الأزياء من فساتين السهرة والملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2022-2023.

واستضاف أسبوع الموضة العربي، الذي أقيم أخيراً، ما يزيد على 35 مصمماً عالمياً من أكثر من 20 دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا والأميركتين في نسخته التي تُعد الأكبر. ولفتت البستكي الى أن هذه النسخة تميزت بالتعاون العالمي الأول من نوعه بين الأيقونة الأكثر تنوعاً في العالم «باربي» ومصمم الأزياء اللبناني جان لوي سبجي، المصمم العربي الأول الذي يتعاون مع أيقونة الموضة العالمية. وأضافت: «استضاف أسبوع الموضة مجموعة من الأسماء البارزة في عالم الموضة».

إبداع وترفيه

اعتبرت نائب الرئيس التنفيذي لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي، أن ما يميز حي دبي للتصميم هو التجربة التي تمزج بين الإبداع والترفيه، مشيرة إلى أن المنطقة الترفيهية الموجودة في حي دبي للتصميم، تُعد الأولى من نوعها بمحاذاة قناة دبي المائية والمعروفة بـ«ذا بلوك»، وهي وجهة جديدة تمّ إنشاؤها في الهواء الطلق، وتضم مجموعة من المساحات الخارجية والترفيهية المتنوعة، بما في ذلك ملعبان لكرة السلة والكرة الطائرة، ومتنزه للتزحلق، وأماكن مجهزة بمعدات لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وجدار للتسلق، ما يوجد بيئة متميزة ومتكاملة.