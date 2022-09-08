البقدونس في مرحلة الإزهار.. خطر على الحوامل

أفاد مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية بأن البقدونس في مرحلة الإزهار يشكل خطراً على المرأة الحامل، موضحاً أن السبب في ذلك يكمن في أن البقدونس يُنتج في مرحلة الإزهار الزيت الطيّار المعروف باسم «أبيول» بشكل متزايد، والذي يرفع خطر حدوث المخاض مبكراً لدى الحوامل. وأضاف المركز أن تناول هذا الزيت الطيّار بجرعة عالية قد يلحق ضرراً بالكبد والكلى لدى الأصحاء.

بخلاف ذلك، يتمتع البقدونس بفوائد صحية عديدة، حيث إنه غني بفيتامين (سي) والكالسيوم والـ«بيتا كاروتين».