الكمية الصحية للحوم الحمراء أسبوعياً.. بين 300 و600 غرام

المصدر: بون - د.ب.أ

أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن اللحوم الحمراء تتمتع بفوائد صحية عديدة، بشرط تناولها باعتدال، لأن الإفراط في تناولها يمهد الطريق لأمراض خطرة.

وأوضحت أن اللحوم الحمراء تحتوي على بروتينات عالية القيمة، ومعادن مهمة، كالحديد والزنك والسيلينيوم، مشيرة إلى أن الكمية الصحية منها تراوح بين 300 و600 غرام في الأسبوع.

وأضافت أن تناول اللحوم الحمراء بكمية أكبر من ذلك يشكل خطراً على الصحة، لاحتواء اللحوم على الكوليسترول، الذي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن اللحوم الحمراء تحتوي على مادة «البيورين»، التي تزيد حمض اليوريك في الدم، ما يرفع خطر الإصابة بالنقرس، فضلاً عن أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يرفع أيضاً خطر الإصابة بسرطان القولون.

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