ترجمات - الإمارات اليوم

كشفت دراسة جديدة شملت 212 صنفاً من الأغذية والمشروبات النباتية عن احتواء كل صنف منها على نوع واحد على الأقل من السموم الفطرية الطبيعية، مما يثير تساؤلات حول الآثار الصحية المحتملة للاستهلاك المنتظم لهذه المنتجات.

وقد فحص الباحثون مجموعة واسعة من المنتجات النباتية (الموجهة للنباتيين الصرف وغيرهم) المتاحة في المملكة المتحدة، بما في ذلك بدائل اللحوم والألبان. وتبيّن وجود واحد على الأقل من بين 19 نوعاً من السموم الفطرية (الميكوتوكسينات) في كل منتج، حيث احتوى العديد منها على أنواع متعددة من هذه السموم. والسموم الفطرية هي مواد سامة تنتجها أنواع معينة من الفطريات، بما في ذلك الأعفان، ويمكن أن تصل إلى السلسلة الغذائية عندما تتعرض المحاصيل الزراعية للتلوث أثناء مراحل النمو أو الحصاد أو التخزين.

وأُجريت هذه الدراسة التي نشرت في مجلة ”فود كونترول“ تحت إشراف علماء من جامعة بارما في إيطاليا، بمشاركة باحثين من جامعة كرانفيلد. وشمل التحليل 212 منتجاً، من بينها بدائل اللحوم النباتية والمشروبات النباتية (مثل حليب الشوفان واللوز والصويا)، وهي منتجات شائعة في المتاجر، مثل شطائر البرغر النباتية، وقطع الدجاج النباتية، والنقانق النباتية.

ورغم أن النتائج تسلط الضوء على مدى انتشار هذه الملوثات الطبيعية، فقد أشار الباحثون إلى نقطة مطمئنة؛ إذ كانت تركيزات السموم الفطرية في جميع المنتجات أقل من الحدود الموصى بها وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس -بحسب فريق البحث- معايير الجودة العالية التي يلتزم بها قطاع الصناعات الغذائية في المملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المكونات المستخدمة في تصنيع الأغذية النباتية عرضة بشكل خاص للتلوث الفطري؛ فالحبوب والبقوليات والبذور قد تتعرض للأعفان في الحقول أو في مرافق التخزين، مما يتيح الفرصة لتكون السموم الفطرية قبل وصول هذه المكونات إلى المصانع الغذائية.

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون بشكل متكرر على المنتجات النباتية، حيث يرى الباحثون أن الآثار المحتملة للتعرض المتكرر تستدعي اهتماماً أكبر. وأشارت دراسات سابقة إلى أن الاستهلاك المنتظم لكميات صغيرة من السموم الفطرية (الميكوتوكسينات) قد يؤدي إلى تراكمها في الجسم، مما قد يزيد من المخاطر الصحية.

ومن غير المرجح أن يتسبب تناول أحد هذه المنتجات من حين لآخر في حدوث مشكلات صحية، وذلك بالنظر إلى المستويات المسجلة. ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي يعتمد بشكل كبير أو كلي على الأغذية النباتية قد ينطوي على تعرض متكرر للسموم الفطرية من خلال مجموعة متنوعة من المكونات والمنتجات. ويؤكد الباحثون أن فهم التأثيرات المجتمعة لهذه السموم يعد أمراً مهماً لتقييم العواقب الصحية المحتملة على المدى الطويل.