أمريكي يحول حساسية خطيرة لديه لمشروع تجاري ناجح

أصيب رجل من كنتاكي، بحساسية خطيرة تجاه اللحوم الحمراء بعد تعرضه للدغات القراد، فوجد بديلاً غير مألوف للحم البقر من خلال تربية النعام، للاستهلاك الشخصي قبل أن يتحول ذلك إلى مشروع تجاري بأرباح كبيرة.

وشُخِّص برنت ويليامز بمتلازمة ألفا-غال، وهي حساسية قد تُثار بلدغات قراد النجم الوحيد وتُسبب ردود فعل تحسسية بعد تناول لحوم الثدييات. ولأن النعام من الطيور، فإن لحمها الشبيه بلحم البقر يُتيح لويليامز فرصة الاستمتاع بنوع قريب من الطعام الذي اضطر للتخلي عنه.

وبدأ ويليامز، وهو أخصائي تغذية، يهتم بتربية النعام للاستخدام التجاري قبل أربع سنوات عندما اقترح عليه صديق الفكرة.

وأخبر ويليامز وكالة أسوشيتد برس أنه شُخِّص بالمتلازمة بعد زيارة طبيب متخصص في الحساسية، حيث أكد تعرضه للدغات "المئات" من القراد على مر السنين، وأنه نتيجة لذلك لجأ لأكل لحوم النعام.

وتُسبب هذه الحالة حساسية تجاه ألفا-غال، وهو جزيء موجود في معظم الثدييات، بما في ذلك الأبقار والخنازير. ولا يوجد هذا الجزيء في الدواجن أو المأكولات البحرية، مما يعني أنه لا يزال بإمكان المصابين بهذه الحساسية تناول هذه الأطعمة.

وقد ازداد الطلب بشكل كبير، ما دفع مزارع ألفا روست إلى التخطيط لزيادة قطيعها من 400 إلى 700 طائر العام المقبل، في حين لاحظ مربو النعام الآخرون في جميع أنحاء الولايات المتحدة اهتماماً من أشخاص مصابين بمتلازمة ألفا-غال.

وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ما يصل إلى 450 ألف أمريكي قد يكونون مصابين بهذه المتلازمة.