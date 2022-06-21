نصائح بسيطة لتخفيف الحرارة داخل المنزل خلال الصيف

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

ذكر مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية، أنه يمكن مواجهة حرارة الصيف في المنزل ببعض التدابير البسيطة، أبرزها تهوية المنزل جيداً في الصباح الباكر وفي المساء، وليس أثناء النهار.

وأضاف أنه ينبغي أيضاً خلال النهار الحيلولة دون دخول أشعة الشمس إلى المنزل عبر النوافذ من خلال تظليل النوافذ بواسطة الستائر الخارجية ومصاريع النوافذ.

ونصح المركز أيضاً بإيقاف تشغيل مصادر الحرارة التي لا يحتاج إليها المرء تماماً، لأن كل جهاز كمبيوتر وكل تلفزيون وكل مصباح يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الغرفة؛ لذا ينبغي فصل الأجهزة في حال عدم استخدامها بدلاً من مجرد الانتقال إلى وضع الاستعداد.

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