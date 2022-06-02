الكتان يزهو بألوان صيفية تخطف الأنظار

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أوردت مجلة Elle أن الكتان يتربع على عرش الخامات في صيف 2022، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة وإحساساً بالراحة، إذ يوفر للجسم تهوية جيدة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الكتان يتألق هذا الموسم بألوان زاهية تخطف الأنظار، مثل الأحمر والأخضر والبرتقالي والأزرق، إلى جانب الألوان الطبيعية المطفأة المميزة له، مثل البيج والكريمي والرملي والرمادي والبني.

وأضافت المجلة أن الكتان يكسو هذا الموسم التنورة والبليزر والفستان، إضافة إلى البيجاما والكيمونو والأطقم الصيفية، التي يمكن ارتداؤها على الشاطئ.

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