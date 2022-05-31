حكة الأقدام.. حساسية أم مؤشر إلى مشكلة أكبر

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوضح المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية أن حكة الأقدام لها أسباب عدة، على رأسها جفاف الجلد الناجم عن بعض الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد العصبي والإكزيما. وأضاف أن حكة الأقدام قد ترجع أيضاً إلى الحساسية تجاه المواد الحافظة أو المواد العطرية الموجودة في مستحضرات العناية بالجسم أو مسحوق الغسيل.

وقد تشير حكة الأقدام إلى الإصابة بفطريات الأقدام، كما قد يكمن السبب في أمراض الأيض مثل داء السكري والنقرس.

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى للحكة أمراض الكبد والمرارة والكلى، بالإضافة إلى مشكلات الغدة الدرقية والتغيرات الهرمونية ونقص الحديد والزنك وكذلك الأمراض العصبية والتوتر النفسي.

وفي حالة استمرار الحكة على مدار فترة طويلة نسبياً رغم استعمال كريمات العناية وحمامات الأقدام المحتوية على زيوت طيّارة، مثل زيت شجرة الشاي، فينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

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