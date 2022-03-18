وكيلة اللاعبين المعتمدة من "فيفا" تتعرض للسرقة

المصدر: وكالات

تعرض منزل وكيلة اللاعبين المصرية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نور العيسوي ، للسرقة صباح الأربعاء.

وقالت نور في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" إنها فوجئت بسرقة منزلها بمدينة نصر صباح اليوم، حينما عادت للمنزل بصحبة والدتها التي تقيم معها.

وأضافت نور أن المسروقات هي تحف ثمينة وذهب وأموال، إضافة إلى أوراق مهمة خاصة بها، وايفون 13 وعقود بعض اللاعبين، مشددة على أن الخسائر بلغت نصف مليون جنيه.

وتعجبت نور من تعطل كاميرات منزلها بالكامل مما يوضح أن اللص الذي قام بسرقة المنزل يتمتع بكيفية التعامل مع التكنولوجيا، مبررة ذلك بأن ليس من الطبيعي أن يكون اللص خبير في التعامل مع كاميرات المراقبة.

وأوضحت نور أنها لم تجد أي آثار تدل على سرقة، معللة ذلك بأن باب الشقة لم يتم إتلافه، إضافة إلى أن كلاب الحراسة الخاصة بها لم تقم بأي رد فعل مع اللص.

واستجوب رجال الشرطة جيران نور بمقر سكنها بمدينة نصر، إضافة إلى فحص كاميرات المحال المجاورة بالمبنى السكني لمحاولة الوصول إلى الفاعل أو الجاني.

يذكر أن نور وكيلة لعدد كبير من اللاعبين العرب والأجانب من بينهم عمرو رضا لاعب الشارقة الإماراتي السابق وأسوان الحالي، ومحمد طارق لاعب الأهلي وعلي سالم لاعب وولفورت النمساوي، وعبدالله بيكا لاعب نادي زد المصري، وخيري خوخا لاعب بورتو

البرتغالي وعمرو مرعي لاعب المصري، ومحمود حسن لاعب الزمالك وأديلي لاعب المريخ السوداني.

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