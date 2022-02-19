أعراض نقص فيتامين ب 12 .. علامات تحذيرية تظهر في العينين

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يعتبر فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ويمكن أن يؤدي النقص في فيتامين ب 12 إلى تلف شديد في الأعصاب، وقد تظهر علامات على نقص فيتامين ب 12 عند فحص عينيك، ومنها تشوش الرؤية.

نظراً لأن فيتامين ب 12 ضروري لحماية الأعصاب، فإن المستويات المنخفضة تعرض الأعصاب البصرية لخطر التلف، وذلك لأن الأعصاب مغطاة بطبقة واقية تعرف باسم المايلين، والتي تحمي الأعصاب وتمكنها من نقل الإحساس، وأثناء النقص في B12 يتوقف إنتاج المايلين مما يجعل العصب ضعيفاً، وفي هذه المرحلة ، قد يحدث اعتلال الأعصاب المحيطية، والذي عادة ما يسبب الإحساس بالوخز في اليدين والقدمين في المراحل الأولية، وقد تحدث مضاعفات مختلفة في العين في هذه المرحلة.

ووفقاً لتقرير طبي نشرته صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يضر العصب البصري، ويوضح موقع Medanta الصحي أنه يمكن أن يحدث اضطراب وتشوش الرؤية نتيجة لنقص فيتامين ب 12، وهذا يحدث عندما يتسبب النقص في تلف العصب الذي يؤدي إلى عينيك، والإشارة العصبية التي تنتقل من العين إلى الدماغ تتعطل بسبب هذا الضرر، مما يؤدي إلى ضعف البصر.

ومن أعراض نقص فيتامين ب 12 الأخرى، ارتعاش العين وتشنجات الجفن، ويمكن أن يحدث هذا بالتزامن مع الوخز المزعج في العين أو المنطقة المحيطة بها.

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