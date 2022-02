عرض أصغر شقة للبيع في لندن.. 7 أمتار فقط وبسعر خيالي

عرضت أصغر شقة في لندن للبيع في مزاد علني بسعر يبدأ من 50 ألف جنيه سترليني، أي ما يعادل 68 ألف دولار أميركي.

الشقة الواقعة بمنطقة ذات طراز معماري فيكتوري في لوير كلابتون، شرقي لندن، يعتقد بائعوها أنها أصغر مساحة تُطرَح بالسوق، تصل مساحتها لـ7 أمتار مربعة، في العاصمة البريطانية.

الشقة التي سيبدأ عليها المزاد بأدنى سعر يبلغ 50 ألف جنيه أسترلني، يتوقع أن ترتفع بخاصة بعدما قدر سعرها في عام 2017 بـ 103 آلاف و500 جنيه استرليني، بحسب ما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وحذر نيل هدسون، محلل الإسكان، المشترين لأول مرة إلى أنهم يجب أن يدركوا أنَّ مثل هذه الشقق الصغيرة ليست مساحات للعيش المستدام طويل الأجل، لذا إن لم يتمكنوا من بيعها، فقد يجدون أنفسهم عالقين.

حيث ستختزل حياتك لتناسب 7 أمتار مربعة فقط، لن تكفي إلا لسرير ومرحاض ودش وحوض وميكروويف وبعض التخزين، ولا مكان لمطبخ أو زينة أو لزيارة أي شخص.

Is the London property market real?



London’s smallest microflat is up for sale at £50,000 for 7 square metres. The property in a Victorian conversion in Lower Clapton only has a bed, microwave, bathroom and incumbent tenant.https://t.co/vwBe3ekM8U pic.twitter.com/xcZxwhnqhp