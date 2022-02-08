أعراض نقص فيتامين د .. إحداها تنبهك عند الاستيقاظ من النوم

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

فيتامين د ضروري لصحتك، لأنه يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم. وهذا ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان، وهناك العديد من أعراض نقص فيتامين د ، أهمها ما يلي:

أعراض نقص فيتامين د

تساقط الشعر

الشعور بالتعب والإرهاق

عدم الشعور بالراحة بعد ليلة كاملة من النوم

نزلات البرد المنتظمة

بطء التئام الجروح

آلام في العضلات والمفاصل والعظام بسبب نقص امتصاص الكالسيوم

ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إنه في أشهر الصيف يحصل غالبية الناس على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال التعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، أما في الشتاء فقد يوصي الأطباء بعض الأشخاص بتناول مكملات غذائية لفيتامين د حسب حالتهم، مع التحذير أيضاً من أن الإفراط في تناول مكملات فيتامين د يمكن أن يكون ضاراً ويجب تجنبه.

أين يوجد فيتامين د في الأطعمة؟

يتوفر فيتامين د الغذائي في بعض الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وزيت كبد سمك القد واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة والأطعمة المدعمة وصفار البيض، وقد يؤدي عدم الوصول إلى الكمية المطلوبة إلى إضعاف الدفاعات المناعية ، وإذا تركت المستويات المنخفضة دون علاج فقد ينشأ عن ذلك العديد من المضاعفات.

وقالت سيرينا كوان ، أخصائية العلاج الغذائي: "يمكن أن تكون علامات نقص فيتامين د معقدة، وأعراض نقص فيتامين د يمكن أن تستغرق شهورًا إلى سنوات لتظهر ، اعتمادًا على العمر والنشاط وعوامل أخرى".

خطورة المستويات الزائدة من فيتامين د

وتحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن تناول الكثير من مكملات فيتامين د على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب تراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم مما قد يضعف العظام ويتلف الكلى والقلب. وإذا تجاوزت الحد الأقصى فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالغثيان والقيء وفقدان الشهية.

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