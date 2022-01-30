كيفية القضاء على ارتفاع الكوليسترول.. هذا الغذاء هو الأكثر فعالية لخفض المستويات الضارة

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

ارتفاع الكوليسترول هو حالة شائعة مثل ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك من السهل علاجه، والطريقة الرئيسية لإدارته هي من خلال الطعام الذي يحتوي على الصفات الصحيحة، والذي يحتوي على نسبة عالية من الستيرول والستانول مثلما سيرد لاحقاً.

ويوجد في جسم الإنسان كوليسترول جيد وكوليسترول ضار، وبالنسبة للبعض هناك بمثابة كفاح لموازنة الكوليسترول السيئ مع الكوليسترول الجيد، ويمكن أن يؤدي الفشل في تقليل مستويات الكوليسترول الضار إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية.

والكوليسترول الجيد هو بروتين دهني عالي الكثافة يحافظ على صحة القلب، والكوليسترول الضار هو بروتين دهني منخفض الكثافة يبطن جدران الشرايين على شكل لوحة، وكلما كان مستوى الكوليسترول السيئ أقل كان أفضل والعكس صحيح بالنسبة للكوليسترول الجيد.

أطعمة تساعد على تخفيض الكوليسترول

إذا كان الهدف النهائي هو خفض الكوليسترول، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الستيرول والستانول مثالية لهذا الغرض، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة إكسبريس البريطانية فإنه يمكن العثور على الستيرول والستانول في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة وبعض الفواكه والخضروات.

وبمرور الوقت، طورت بعض الشركات أغذية تحتوي على الستيرولات والستانولات النباتية المضافة، ومن الأمثلة على ذلك مشروبات الزبادي وبعض أنواع الألبان.

والستيرولات والستانولات ليست الطريقة الوحيدة لخفض الكوليسترول من خلال الطعام، فاتباع نظام غذائي منخفض الدهون غير المشبعة طريقة جيدة للغاية لخفض الكوليسترول.

وهذا لا يعني أن جميع الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة غير صحية، فالأسماك الزيتية مثل السلمون تحتوي على دهون غير مشبعة ولكنها غنية بدهون أوميغا 3 المفيدة بشكل لا يصدق لوظائف المخ.

علاوة على ذلك، يعتبر الشوفان أداة مفيدة لخفض الكوليسترول لأنه غني بالألياف، والمكسرات أيضاً تحتوي على نسبة عالية من الستيرول والستانول وهي غنية بالألياف التي تمتص الكوليسترول، كما أنها مصدر غني للبروتين وفيتامين E والمركبات الأخرى التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن الطعام مهم لخفض الكوليسترول، إلا أنه سيكون أكثر فعالية بالتزامن مع ممارسة الرياضة، والالتزام بالدواء في حال وصفه الطبيب المعالج جنباً إلى جنب مع النظام الغذائي.

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