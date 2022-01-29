انتبه !.. 7 علامات «هادئة» تدل على إصابتك بأوميكرون.. حتى لو لم تمرض

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

حذر خبراء من أن عددا من الأشخاص أصيبوا بمتحور فيروس «أوميكرون»، من دون أن تظهر عليهم الأعراض المتعارف عليها.

ويقول الخبراء إن أعراض أوميكرون تشبه أعراض نزلة البرد، مثل التهاب الحلق والتعب وآلام العضلات، إلا أن بعض الأشخاص يصابون بالمتحور الجديد ولا تظهر عليهم هذه الأعراض.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن تشخيص الإصابة بأوميكرون يعد أكثر صعوبة مقارنة مع المتحورات الأخرى، مضيفة «بيننا أشخاص أصيبوا به ولم يشعروا بنفس الأعراض».

وهذه العلامات السبع الصامتة التي وصفت بـ«الهادئة»، تدل على إصابتك بكورونا، حتى إن لم تكن مريضا وهي:

1- كنت تعتقد أنك مصاب بالإنفلونزا، لكن الأمر كان يتعلق بكورونا.

2- كنت مريضا ولم تجر فحص كورونا “PCR”.

3- تساقط الشعر بكميات كبيرة

4- مرض أحد أفراد عائلتك

5- كنت تعاني من مشاكل في المعدة

6- كنت تعاني من التهاب في العين

7- كنت تعاني من طفح جلدي غريب أو عدوى على أصابع قدميك.

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