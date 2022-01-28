شركة تقدم فرصة عمل براتب مجزٍ مقابل "الشخير" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة “سايلنت نايت” البريطانية، عن فرصة عمل مؤقتة للأشخاص الذين يعانون من الشخير ليلاً، لاختبار منتجات النوم الخاصة بها في عام 2022 وإبداء رأيهم بها.

وقالت الشركة أنها ستمنح الأفراد المختارين للتجربة، هذه العناصر من مجموعة منتجاتها المخصصة للبيع في عام 2022.

وستدفع الشركة المختصة بمنتجات النوم، قرابة 400 دولار للمشاركين مقابل جهودهم، إضافة إلى حزمة نوم تصل قيمتها إلى 800 دولار أمريكي، تضم مرتبة كبيرة قياس كينغ، وزوجاً من الوسائد المبتكرة المضادة للشخير، والتي تم تصميمها لتشجيع التنفس بشكل أفضل، إضافة إلى لحاف شتوي كبير.

وللمشاركة في هذه الوظيفة المؤقتة سيحتاج أي شخص إلى إكمال نموذج الدخول الذي وضعته الشركة ، والاشتراك في النشرة الإخبارية للشركة، ثم متابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة أنه سيتم الاتصال بالفائزين عبر رسائل البريد الإلكتروني.

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