أعراض نقص فيتامين ب 12.. أحدها تظهر عند تناول الطعام

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

من يوم إلى يوم تستخدم أجسامنا مجموعة من الفيتامينات للحفاظ على صحتنا قدر الإمكان. وتتغير مستويات هذه الفيتامينات من يوم لآخر، وإذا كان أحد هذه الفيتامينات منخفض الإمداد فسيخبرنا الجسم عادة بهذا؛ وينتج عن كل نقص من الفيتامينات مجموعة مختلفة من الإشارات، ومن بينها فيتامين ب 12 الذي قد تظهر علامة ترشد لنقصان مستوياته لديك عند تناول الطعام وهي الشعور بتغير مذاق بعض الأطعمة.

ويلعب فيتامين ب 12 دوراً رئيسياً في حماية نظامنا العصبي، ويمكن أن يتسبب النقص في هذا الفيتامين في حدوث مضاعفات، ووفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن الشعور بتغير مذاق بعض الأطعمة أبلغ عنه بعض المرضى وهو ليس عرضاَ شائعاً لكنه قد يحدث في بعض الحالات.

ومن بين الأعراض الأخرى غير الشائعة لنقص فيتامين ب 12، كلا من خفقان القلب وفقدان الشهية وطنين الأذن.

أعراض نقص فيتامين ب 12

وتشمل أعراض نقص فيتامين ب 12 مجموعة واسعة من العلامات، بينها:

الشعور بالتعب والخمول

الشعور بالإغماء

ضيق التنفس

الشعور بالوخز

الاكتئاب والارتباك

مشاكل في الذاكرة والتركيز

ويعود سبب هذه الأعراض إلى نقص الأكسجين في الجسم، لأن أحد الأدوار التي يلعبها فيتامين ب 12 هو صنع خلايا دم حمراء جديدة، وهذه الخلايا هي التي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسد، وإذا ترك نقص فيتامين ب 12 دون علاج، يمكن أن تتطور الحالة إلى مزيد من المضاعفات.

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