أعراض متحور أوميكرون.. خبير يكشف شعوراً يحدث فجأة

المصدر: موسكو - متابعات

كشف عالم المناعة والحساسية الروسي الدكتور فلاديمير بوليبوك، أن الصداع والشعور بوهن القوة المفاجئ، من الأعراض الرئيسية لمتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وأوضح في تصريحات نقلتها عنه "آر تي عربية" أن الخبراء وصفوا أكثر من 70 عرضاً لحالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يشكل معضلة في تحديد المتحور الذي أصاب المريض.

وأضاف: "هذه الأعراض تتكرر في سلالات مختلفة، ولكن هناك أعراض تتميز بها سلالات محددة. فمثلا سلالة ووهان تتميز بفقدان حاستي الشم والتذوق، ولكن هذه الأعراض نادراً ما تلاحظ عند الإصابة بسلالة دلتا".

يشار إلى أنه من بين الأعراض غير التقليدية لمتحور أوميكرون والتي تم الكشف عنها في بريطانيا، كلاً من التعرق الليلي وفقدان الشهية، بالإضافة إلى سيلان الأنف وصداع الرأس والتعب (خفيف أو شديد) والعطس والتهاب الحلق.

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