البامية.. كنز من الفوائد الصحية المذهلة !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

تزداد حالات الإصابة بمرض السكري في جميع أنحاء العالم عاماً بعد عام، وتشير بعض الدراسات إلى أن إحدى الخضروات أظهرت تأثيرات مخفضة للجلوكوز في 30 دقيقة فقط، ألا وهي البامية الخضراء، من خلال تناولها كعصير.

ووفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن القرون الرقيقة منخفضة جداً في السعرات الحرارية، ولا تحتوي على دهون مشبعة أو كوليسترول، وأظهرت بعض الأبحاث انخفاضاً في مستويات السكر في الدم بعد نقع قطع البامية المقطعة في الماء طوال الليل ثم شرب العصير في صباح اليوم التالي.

وذكرت دراسة إندونيسية نُشرت في مجلة Rasayan أن عصير البامية أظهر نشاطاً لخفض مستويات الجلوكوز في الدم بجرعات 25 و 50 و 100 و 200 ملغم، ولذا فإن لديه إمكانات لمكافحة مرض السكري، كما أجريت دراسات منفصلة في الهند دعمت هذه النتائج وسجلت انخفاض تدريجي في نسبة الجلوكوز في الدم بعد تناول البامية.

وإلى جانب خفض نسبة الجلوكوز في الدم، قد تكون البامية أيضًا قادرة على تقليل الكوليسترول عن طريق الارتباط بجزيئات في الأمعاء، وتظهر الأبحاث المنفصلة أنه يمكن أن تقلل البامية من خطر الإصابة بالسرطان ولا سيما سرطان القولون والمستقيم، بسبب التركيزات العالية من فيتامين أ وفيتامين سي، وهي مصدر جيد للألياف ومثالية للهضم أيضاً، ولكن نظرًا لأن البامية مليئة بالكربوهيدرات القابلة للتخمر، فإنها يمكن أن تسبب الانتفاخ في بعض الحالات.

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