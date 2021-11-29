المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن تحقيق فقدان الوزن من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب أهمها الرياضة والالتزام بأنظمة الريجيم، لكن هناك طريقة أخرى يرى البعض أنها أسهل طريقة للتخسيس بدون ريجيم، وهي أن يغمر الشخص نفسه في الماء البارد، فهل هذه الطريقة مفيدة فعلاً أم لا.. هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير.

صحيفة "إكسبريس" البريطانية نقلت عن الطبيبة سارة كايات، قولها: "يقترح الكثير من الناس الحصول على علاج بارد، وهذا يساهم في تحسين الصحة العقلية والجهاز المناعي، ويجعلك تشعر بأنك أفضل بكثير".

وأضافت: "فيما يتعلق بفقدان الوزن، عندما نشعر بالبرد علينا أن نجد طريقة لتوليد الحرارة، والخلايا تستخدم الجلوكوز لتحطيمه وتحويله إلى حرارة لتدفئة أجسامنا، لذلك عندما تقفز إلى حمام بارد يتم تنشيط الخلايا وتستمر في النشاط لعدة ساعات بعد ذلك".

وأشارت الطبيبة إلى أن هناك دراسات قليلة حول هذه الموضوع، لافتة إلا أنها بشكل شخصي ليست مقتنعة تماماً بأن هذه الطريقة هي الأفضل للتخسيس، لكن لها فوائد أخرى من حيث نظام المناعة والصحة العقلية.

وتابعت: "فيما يتعلق بفقدان الوزن، هناك طرق ألطف لفقدان الوزن بدلاً من الغطس في الحمام البارد لفقدان السعرات الحرارية، مثل ممارسة الرياضة وخاصة للجري، مع الالتزام بالغذاء الصحي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news