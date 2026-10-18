دراسة جديدة تؤكد دور القهوة في تحسين المزاج

كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية «نيتشر ساينتيفيك ريبورتس» أن الأشخاص الذين يتناولون الكافيين يشعرون بتحسن في المزاج خلال الساعات الأولى من اليوم (في غضون ساعتين ونصف الساعة) بعد احتساء كوب من القهوة أو الشاي.

ورغم أنه من المعروف بالفعل أن الكافيين يميل إلى زيادة مستويات الطاقة والتركيز، إلا أن كثيرين لا يدركون أنه قادر أيضاً على تحسين المزاج. وفي هذا الصدد، قالت البروفيسورة أنو ريالو - من قسم علم النفس بجامعة وارويك وإحدى الباحثات المشاركات في الدراسة - في بيان: «يعمل الكافيين عن طريق حجب مستقبلات الأدينوزين، مما قد يعزز نشاط الدوبامين في مناطق رئيسة بالدماغ؛ وهو تأثير ربطته الدراسات بتحسن المزاج وزيادة اليقظة».

ومع ذلك، يرى الباحثون أن هذه الآثار الإيجابية قد تعكس في الواقع تخفيفاً لأعراض الانسحاب؛ فعلى سبيل المثال، قد يشعر محب القهوة بالانزعاج أو الخمول عند انقطاعه عن تناول الكافيين لفترات طويلة، لكن بمجرد احتساء الرشفة الأولى من القهوة، يستعيد شعوره بالطاقة والإيجابية.

وأضافت البروفيسورة ريالو: «حتى الأشخاص الذين يستهلكون الكافيين باعتدال قد يعانون من أعراض انسحاب خفيفة تزول بمجرد تناول كوب القهوة أو الشاي الأول في الصباح».

ويعتقد كثيرون أن الأشخاص الذين يعانون من القلق يجب أن يتجنبوا القهوة والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين، لكن نتائج البحث تشير إلى أن هذا ليس صحيحاً دائماً؛ فقد لوحظ تحسن مطرد في المزاج لدى جميع الفئات.

وقال جاستن هاتشنبرجر، الباحث بجامعة بيليفيلد والمؤلف الرئيس للدراسة: «لقد فوجئنا نوعاً ما بعدم وجود فروق بين الأفراد بناءً على مستويات استهلاكهم للكافيين أو درجات معاناتهم من أعراض الاكتئاب أو القلق أو مشاكل النوم». وأضاف: «كانت الروابط بين تناول الكافيين والمشاعر الإيجابية أو السلبية متسقة إلى حد كبير عبر جميع المجموعات».