أطعمة تؤدي إلى تقصير العمر وأخرى تطيله

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

من خلال تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام فمن المحتمل أن نعيش حياة أطول وأكثر صحة، وإجراء تغييرات على نظامك الغذائي أمر مهم جداً للحياة الصحية، وأثبتت الدراسات أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يقضي على سنوات من العمر المتوقع، ووجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة ميشيغان أنك قد تفقد 36 دقيقة من الحياة الصحية بعد تناول النقانق (هوت دوج) ، كما أن البيتزا والبرغر ستفقدك نحو 10 دقائق من الحياة الصحية.

ووفقاً لورقة بحثية تم نشرها في مجلة Nature Food عن "متوسط العمر المتوقع الصحي" وهو طول الفترة الزمنية التي يتمتع فيها الشخص بنوعية حياة جيدة وخالية من الأمراض، فإن تناول الفاكهة والخضروات والألياف يجعلك أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ويساهم في الوقاية من أنواع معينة من السرطان.

في المقابل، فإن الإفراط في تناول الدهون المشبعة يؤدي إلى زيادة كمية الكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن تناول الأطعمة الغنية بالسكر والمعجنات يجعلك عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتناول الكثير من الملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

ووفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن التمارين الرياضية مهمة جدا لدعم الحياة الصحية جنباً إلى جنب مع النظام الغذائي الصحي، وأي نشاط - مهما كان صغيراً – يساعدك على البقاء متحركاً وقادراً على أداء المهام اليومية لفترة أطول.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتناول الأسماك باعتبارها مصدراً جيداً للبروتين وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، وتجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر حتى لا يزيد خطر الإصابة بالسمنة وما يصاحبها من أمراض مختلفة.

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