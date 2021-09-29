هل تخاف من العناكب؟.. تطبيق جديد يخلصك من الرهاب

المصدر: بازل - د.ب.أ

طور علماء في مجال الأعصاب بجامعة بازل السويسرية تطبيقاً لعلاج رهاب العناكب باستخدام الواقع المعزز.

وأوضح العلماء المطورون للتطبيق، الذي يحمل الاسم Phobys، أنه عند توجيه كاميرا الهاتف الذكي على اليد، سيمكن رؤية عنكبوت عليها، لكن هذا في الشاشة، وليس في الواقع.

ووجد الباحثون أنه مع هذه العناكب الافتراضية يتمكن العديد من المصابين برهاب العناكب من مواجهة مخاوفهم، ومن ثم تقليل الخوف من العنكبوت الحقيقية مع الوقت والتدريب.

وينصح العلماء الأشخاص، الذين يعانون من أشكال خفيفة من الخوف من العنكبوت باستخدام التطبيق بمفردهم، إذا كان عمرهم 16 عاماً على الأقل.

من ناحية أخرى، يجب على الذين يعانون من رهاب العناكب الواضح، استخدام التطبيق تحت إشراف طبي متخصص.

ويتكون التدريب من تسعة مستويات مختلفة يتم الاقتراب فيها تدريجياً من العنكبوت الافتراضية والتفاعل معها في النهاية. ومع كل مستوى تزيد صعوبة الاختبار. وينتهي كل مستوى أيضاً بتقييم مقدار الخوف. وعلى أساس هذا يقرر التطبيق ما إذا كان سيلزم تكرار المستوى أم لا.

ويتوافر التطبيق Phobys لكل من أبل آي أو إس وغوغل أندرويد.

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