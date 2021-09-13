البودرة المعدنية.. مناسبة للبشرة الحساسة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أوردت مجلة «myself» المعنية بالجمال والموضة أن البودرة المعدنية تمتاز بالعديد من الفوائد للبشرة، إذ تتمتع بقدرة تغطية عالية، وتحتوي على مواد فاعلة قيّمة، وتساعد في الحصول على بشرة موحّدة ومتجانسة.

وأوضحت أن البودرة المعدنية غنية بأكسيد الزنك، الذي يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، ما يجعله سلاحاً فاعلاً لمحاربة شوائب البشرة كالبثور والرؤوس السوداء.

كما تحتوي البودرة المعدنية على معادن من أحجار اللافا والطمي الطبي، ومن ثم يمكنها امتصاص اللمعان، الذي يجعل البشرة تبدو بمظهر سيء.

وتشتمل البودرة المعدنية على معدن الميكا، وبالتالي فهي تمنح البشرة مظهراً مشرقاً يشع نضارة وحيوية.

وتمتاز البودرة المعدنية أيضاً بأنها لا تتسبب في انسداد المسام، ما يجعلها مناسبة للبشرة الحساسة وغير النقية بصفة خاصة.

وأشارت المجلة إلى أن فرشاة كابوكي تعدّ الأنسب للبودرة المعدنية، إذ تساعد على توزيعها بشكل متساو.

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