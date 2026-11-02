«إبر» داخل حلوى الهالوين في مدينة ألمانية

عثر أطفال في مدينة لاينفيلده-فوربيس، بولاية تورينجن الألمانية، على إبر معدنية داخل الحلوى التي جمعوها خلال احتفالات الهالوين، وترجح الشرطة حالياً أن الحلوى جرى تجهيزها بهذه الطريقة عمداً، وفقاً لما ذكرته في بيان.

ونظراً لأن الأطفال طرقوا أبواب عدد كبير من المنازل، مساء أول من أمس، في حي فينتسنجروده، لم يتسن تحديد مصدر الحلوى المعنية على وجه الدقة، ولذلك دعت السلطات أولياء الأمور في المنطقة إلى فحص الحلوى التي جمعها أطفالهم بعناية قبل تناولها.

وفي ولاية راينلاند-بفالتس، أفادت الشرطة بالعثور على مواد مشابهة، إذ اكتشف طفل مغناطيسين صغيرين ملتصقين بإحدى قطع الحلوى المطاطية.