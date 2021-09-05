صديق القلب ويساعد على حرق الدهون.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الثوم يومياً

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

تتنوع فوائد الثوم على الجسم، بداية من الأثر الإيجابي على البشرة إلى تقوية جهاز المناعة وإنقاص الوزن، حسب مجلة «فرويندين» الألمانية.

ولكن ما الذي يمكن أن يحدث للجسم عند تناول الثوم يومياً؟

أظهرت دراسة حديثة أن تناول الثوم بصورة منتظمة له تأثير إيجابي طويل المدى على تحسين رائحة الجسم؛ إذ أثبتت الدراسة تمتع المشاركين برائحة أفضل عندما كانوا يتناولون الثوم بانتظام مقارنة برائحتهم عندما كانوا لا يأكلونه.

ويحتوي الثوم على فيتامين B6، الذي يعزّز من عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يزيد من حرق الدهون.

ومن المعروف أن للثوم تأثيراً إيجابياً على جهاز المناعة؛ إذ يحتوي على فيتامينات مهمة وزيوت مفيدة وأحماض أمينية مهمة للجسم، ويحتوي الثوم أيضاً على مادة الأليسين، وهي مادة معروفة بآثارها المضادة للالتهابات، ولذلك أوصت المجلة الألمانية بتناول الثوم بانتظام، خاصة في الأشهر الباردة من السنة.

وتعمل المكونات الموجودة في الثوم كحماية طبيعية من أشعة الشمس وتحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، بالإضافة إلى أن تناول الثوم يعزز من إنتاج الكولاجين الطبيعي والإيلاستين، مما يجعل البشرة أكثر نضارة ونعومة.

ويساعد الثوم على توسعة الأوعية الدموية، وبالتالي فإنه يخفض ضغط الشرايين، كما يساعد تناول الثوم بانتظام في خفض نسبة الكوليسترول، ما يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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