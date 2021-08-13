النصف_الحلو.. مفاجآت صيف دبي: تسوّق ومأكولات ويوغا وعالم مدهش

المصدر: الامارات اليوم

يمكن لسكان دبي وزوّارها الاستمتاع بعطلة رائعة خلال نهاية هذا الأسبوع، حيث تقدم مفاجآت صيف دبي مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية وغيرها الكثير. وتتزامن عطلة نهاية هذا الأسبوع مع عروض العودة إلى المدرسة، لذا يمكن للطلبة وأولياء الأمور التسوّق والاستفادة من العروض الترويجية المتاحة للحصول على مستلزمات العام الدراسي الجديد. وهنا تسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أفضل الأنشطة والصفقات والعروض الترويجية، والفعاليات التي تقام نهاية هذا الأسبوع في مختلف أنحاء المدينة وتلبي مختلف رغبات المقيمين والزوّار:

مأكولات

تقدم فعالية أسبوع الصيف للمطاعم مع مفاجآت صيف دبي صفقات رائعة لمحبي الطعام من الأصدقاء والعائلات حتى 21 أغسطس. ويقدّم عدد من أفضل المطاعم في المدينة قوائم طعام خاصة تشمل وجبات الفطور والغداء والعشاء، بالإضافة إلى قوائم طعام خاصة بالأطفال.

العروض المباشرة

تستضيف كوكاكولا أرينا عروض ذا ميوزيك أوف أبا، ووست إند إكسترافاغنزا، وديسكو سيمفونيك نهاية هذا الأسبوع. وستنطلق ثلاث ليالٍ من الترفيه المباشر مع عرض ذا ميوزيك أوف أبا، يتبعه عرض وست إند إكسترافاغنزا اليوم السبت، ثم عرض ديسكو سيمفونيك غداً. وتضم العروض مطربين موهوبين من لندن وموسيقيين من أوركسترا الحجرة الوطنية لأرمينيا.

العودة إلى المدرسة

يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على مستلزمات العام الدراسي الجديد مع مجموعة من عروض العودة إلى المدرسة لدى مختلف المتاجر في أنحاء المدينة. وتقدم علامات تجارية صفقات العودة إلى المدرسة والتي تشمل متاجر الأزياء. ويمكن الاستفادة من العروض على أحذية المدارس لدى متاجر كوتش وبالي ودكتور ماوتش وسول ثيرابي ووندرفل شوز والمزيد.

ويظهر «مدهش» خلال نهاية هذا الأسبوع لمساعدة أولياء الأمور والطلبة في دفع الرسوم الدراسية، وذلك في إطار عرض منحة مدهش الدراسية.

أنشطة المرح العائلي

يقدم برنامج الصيف من حي دبي للتصميم d3 خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ورشة صناعة الأقنعة للمبدعين الصغار وعائلاتهم. وسيتعلم الأطفال خلال الفعالية التي تقام غداً، كيفية صناعة الأقنعة باستخدام الورق والمنسوجات المتنوعة. وتقام ورشة صناعة الأقنعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً في المبنى السابع. ويمكن للزوّار في وقت لاحق من اليوم المشاركة في جلسات طباعة كولاغراف من الساعة 2 ظهراً وحتى 5 مساءً في المبنى السابع. وسيتعلم المشاركون كيفية طباعة كولاغراف من خلال عمل طبق كولاغراف باستخدام الورق المقوى المهمل، ثم طباعة الطبق باستخدام الحبر أو اليدين أو ملعقة.

عالم مدهش

يقدّم عالم مدهش الكثير من الألعاب المتميزة داخل مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 28 أغسطس. ويمكن للسكان والزوّار استكشاف القاعات الثلاث التي تقدم العروض الترفيهية وعروض المأكولات والمشروبات وغيرها الكثير، بالإضافة إلى لقاء مدهش ودانة. وسيتمكن أحد الزوار من سعداء الحظ بالفوز بسيارة GAC-GS5 طراز 2021 من مجموعة قرقاش، عند إنفاق 300 درهم في الأكشاك المشاركة في عالم مدهش، حيث سيتم الإعلان عن الفائز يوم 28 أغسطس. يفتح عالم مدهش أبوابه طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

وتستضيف منصة المشاهدة ذا فيو في نخيل مول دروس اليوغا لجميع أفراد العائلة. وتفتح دروس فتنس بيوند آند كور دايركشن أبوابها أمام جميع الأعمار والقدرات، وتقام في منصة ذا فيو مع إطلالات رائعة على نخلة جميرا ومرسى دبي.

ويمكن لعشاق فيلم الرسوم المتحركة هوتيل ترانسيلفانيا لقاء عدد من شخصيات الفيلم مثل كونت دراكولا وفرانكنشتاين ومافيس والمومياء موراي في سيتي ووك يومي الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة 4:30 عصراً وحتى يوم 18 أغسطس. وتنظم سيتي ووك أيضاً مجموعة من الأنشطة التي تحمل طابع فيلم هوتيل ترانسيلفانيا للعائلات مع نسخة خاصة من الفندق الغامض التي تُقام في ساحة سيتي ووك.

عروض

يستقبل لا بيرل، العرض الذي يجمع بين الألعاب الأكروباتية والموسيقى، الزوّار خلال نهاية هذا الأسبوع. وفي إطار عرض خاص بمفاجآت صيف دبي، يمكن للأطفال دون 12 عاماً الدخول إلى العرض الذي يقام في حبتور سيتي، مجاناً، عند مرافقة شخص بالغ.

وتدعو «آي إم جي عالم من المغامرات» السكان والزوّار نهاية هذا الأسبوع للاستمتاع بمهرجان من المرح العائلي وحتى 28 أغسطس.

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