النصف_الحلو.. مجوهرات تانيشك» تجسّد بهجة الحياة في الإمارات

المصدر: الامارات اليوم

طرحت مجوهرات تانيشك تشكيلة «لايتنس أف بينج» التي تحتفي ببهجة الحياة في الإمارات، وتضم مجموعة مذهلة من الخواتم، والأقراط، والقلادات، إضافة إلى التعليقات، التي تجمع بين التصاميم الجذابة وحرفية التصنيع عالية الجودة.

يبدو التصميم المتقن والتباين البارع في الأشكال المرادف لمجوهرات تانيشك واضحاً في التشكيلة، كما تم التركيز وإيلاء أولوية كبيرة لسهولة تشكيل وتنسيق وكذلك ارتداء هذه القطع. وتشمل المجموعة تعليقات خفيفة الوزن قابلة للفصل، وأقراط يمكن ارتداؤها على صورة ترصيع، إضافة إلى قطع مجوهرات تأتي على شكل قطرات طويلة متدلية يمكن تحويلها إلى تعليقات، بما يسمح للسيدة إظهار شخصيتها المتفردة والتألق بأناقة لافتة، وتعتبر التشكيلة مريحة للسيدة العاملة، كما أنها ملائمة لأوقات المرح والتسلية، بما يجعل منها مثالية للارتداء في أي وقت.

توحي تشكيلة «لايتنس أف بينج» بالحياة والأمل والتفاؤل، بدءاً من التعليقات المنسابة المستوحاة من الشراشيب التي تتلألأ مع أي حركة، وانتهاءً بالخواتم والأقراط بأشكالها الجريئة المذهلة.

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