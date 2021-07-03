النصف_الحلو.. «بول سميث» تطرح تشكيلتها الرجالية.. الراحة بوزنها ومرونتها

المصدر: الامارات اليوم

تعتمد التشكيلة الرجالية الجديدة لربيع وصيف 2022 من «بول سميث» مجموعةً من الألوان الأساسية التي تعكس في تدرجاتها تعاقب فترات اليوم من شروق الشمس وحتى مغيبها، حيث تستخدم الظلال البرتقالية للشروق والأزرق الساطع لسماء الظهيرة وأسود الليل الحالك. ويتم تنسيق الإطلالات لونياً لتعكس في إشراقتها أجواء الصيف الحيوية، كما تتخذ التشكيلة من الألوان الترابية أساساً لتعكس ارتباطها الوثيق بالطبيعة، مثل اللون البني والرمادي والأحمر الطيني تتخللها ألوان الأحمر الساطع والأصفر المشرق.

وتبرز الطبيعة كمصدر إلهامٍ للتشكيلة أيضاً في سلسلةٍ من النقشات المصورة التي تستعرض عناصر الطبيعة الأربعة، الأرض والهواء والماء والنار، على القطع التي تجمع بين الأقمشة الطبيعية وتدرجات الألوان الجريئة. وتعد زهرة دوار الشمس، المحاكة بطريقة الإنتارسيا أو المطرزة في القماش، سمة التشكيلة الأساسية التي تعلن قدوم الربيع، وتبرز بشكلٍ خاص في القطع الأساسية، لاسيما في بذلة الكتان الفضفاضة المتوافرة باللونين النحاسي والكريمي.

وتم انتقاء الأقمشة المستخدمة في التشكيلة بعنايةٍ فائقة لتعكس مفهوم الراحة بوزنها ومرونتها، حيث استُخدمت أقمشة النايلون الشفاف لابتكار إطلالةٍ كاملة أو لإضفاء لمساتٍ قماشية متباينة على تصاميم الكتان. واعتُمدت الغرزات المتعرجة في تفاصيل التصاميم لتستحضر صورة الأثر الذي يتركه القارب في الماء، بينما تم دمج وتحديث العناصر التقليدية، مثل أطراف الأكمام، لتكون أكثر عمليّة. ولا تنسى العلامة تضمين بصمتها الأساسية في جميع تشكيلاتها والمتمثلة بأقمشة الكاروهات التي اشتهرت بها «بول سميث» منذ تأسيسها.

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