«عزيزتي حواء».. «الباليرينا» يطل بنعل «الإسبادريل» هذا الصيف

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

يطل حذاء الباليرينا بنعل الإسبادريل في ربيع/‏‏صيف 2021 ليمنح المرأة إحساساً بالراحة من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة أناقة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «Elle» أن حذاء الباليرينا المسطح يتألق هذا الموسم بنعل الإسبادريل المصنوع من الألياف النباتية المجدولة، والذي يمتاز بطابع صيفي يستحضر في الذهن الرحلات الشاطئية المفعمة بالانطلاق والمرح.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حذاء الباليرينا ذا نعل الإسبادريل يطل بمقدمة ذات أركان ليتمتع بمظهر أنيق، كما تتلألأ بعض الموديلات ببريق الذهبي الميتالك لتتمتع بمظهر ينطق بالفخامة والأبهة.

ويمتاز حذاء الباليرينا ذو نعل الإسبادريل بتنوع إمكانات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو فستان صيفي للحصول على إطلالة كاجوال، بينما يمكن الحصول على إطلالة فخمة من خلال تنسيقه مع بدلة أنيقة. وأشارت «Elle» إلى أنه لا يجوز ارتداء جوارب بارزة مع حذاء الباليرينا ذي نعل الإسبادريل.

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