صورة 0 من 3 جانب من العرض المسرحي «وزن زائد» لمسرح دبي الأهلي. من المصدر جانب من العرض المسرحي «وزن زائد» لمسرح دبي الأهلي. من المصدر

ديانا أيوب - دبي

ثمة أوجاع لا تنقضي بمضي الزمن، ولا تستسلم لفكرة النسيان، بل تستقر في أعماقنا وتتفاقم، لتتحوّل إلى أثقال نحملها معنا أينما اتجهنا، من هذه المنطقة الإنسانية الشديدة الهشاشة، انطلق العرض المسرحي «وزن زائد»، الذي قدمه مسرح دبي الأهلي في ثالث أيام مهرجان الفنون الأدائية الشبابية بالشندغة، ليضع الجمهور أمام أسئلة وجودية تتجاوز حكاية أربع نساء عالقات في محطة للعبور، وتقدم رحلة يتلاشى فيها الخط الفاصل بين ما نحمله نحن وما يحملنا.

مسرح تعبيري

من خلال المسرح التعبيري القائم على تكثيف المشهد البصري، بنت المؤلفة والمخرجة ميرة المهيري عملها، ونقلت الجمهور إلى محطة العبور، ذلك الفضاء الذي يفترض أن يكون مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات الوصول، لكنه يبدو موصداً أمام أربع نساء، يمنعهن موظف العبور من المرور بسبب الأوزان الزائدة في حقائبهن، التي تختزن ذاكرة مثقلة بالأوجاع والآلام، وما تراكم فيها من انكسارات وخيبات وأحلام ماتت.

وتتصاعد حبكة العمل، الذي شارك في بطولته زين زهير، وحليمة عيساوي، وسكينة بنشقرون، وجولنار حمدان، ويارا مريم، عندما يبدأ موظف العبور بفتح الحقائب واحدة تلو الأخرى، في محاولة لتخفيف حمولتها، عندها ندخل إلى عوالم مختلفة، تتشكّل فيها الحكاية عبر طبقات متعددة من الألم الإنساني.

في الحقيبة الأولى، نلتقي امرأة حُرمت استكمال تعليمها الجامعي، بسبب عجزها عن قول كلمة «لا» لوالدها الذي منعها من متابعة دراستها بذريعة حمايتها، وتتجلى هنا واحدة من أكثر المفارقات إيلاماً في العلاقات الإنسانية، حين يأتي القمع متنكراً في هيئة حب، ويتحول الحرص إلى شكل من أشكال مصادرة الحرية.. إنها حكاية حلم لم يُقتل دفعة واحدة، بل انطفأ ببطء تحت مظلة الأبوة.

حكايات من الألم والفقد

ثم ننتقل إلى معاناة من نوع آخر، مع الحقيبة الثانية المثقلة بذكريات زوجة استنزفتها التضحية، حتى غدت حياتها سلسلة متواصلة من التنازلات. امرأة جعلت من ذاتها مساحة لإرضاء الآخر، فيما قابل زوجها هذا العطاء بالقسوة، إلى أن وصلت التضحية إلى حد محو شخصيتها وذاتها. وهنا تفقد التضحية معناها النبيل، لتكشف عن مأساة إنسان يبالغ في منح نفسه حتى لا يتبقى منه شيء.

وتتكثف المأساة مع فتح الحقيبة الثالثة، التي تختزن حكاية أم فقدت ابنها في حادث دهس، وكان في السابعة من عمره. وقّعت الأم ورقة للطبيب من دون أن تفهم مضمونها، ليضعنا العرض أمام حالة من العجز القصوى، لم يتبقَّ فيها لهذه الأم الثكلى سوى فردة حذاء صغيرة احتفظت بها طوال السنوات، وأصبحت جزءاً من حمولتها الزائدة.

ومن حكاية الأم التي فقدت ابنها، نصل إلى الحقيبة الرابعة، التي تخص امرأة مسنة تبدو للوهلة الأولى شخصية مستقلة، تحمل حكايتها الخاصة، وتخشى أن يتركها ابنها في دار المسنين، غير أن النص يأخذنا إلى منعطف درامي يعيد بناء العمل بأكمله، فالنساء الأربع لسن سوى نوال، المرأة التي تشظت ذاكرتها وتوزعت آلامها على حقائب متعددة، بعدما فقدت ابنها وهو في السابعة من عمره.

لم تحتمل نوال الفقد، ولم تعرف ماذا تفعل بالأمومة التي بقيت عالقة في جسدها، فراحت تسقطها على كل ما حولها؛ ترضع البيت، وتغطي الكراسي، وتخاف على الأبواب، مخترعة حياة كاملة لطفلها، كبّرته في خيالها، وألبسته وجوه الرجال الذين أخافوها، ثم وقفت أمامه لتطالبه بأن يكون الابن الذي يعيد إليها ما أخذته الحياة منها. أما موظف العبور، فهو سالم، الابن الذي منحته أمه عمراً متخيلاً، لكنه يقف أمامها في الوقت نفسه ليحاسبها على أثقالها.

سينوغرافيا تستحضر الذاكرة

على المستوى البصري والسينوغرافي، يذهب العرض إلى المسرح التعبيري المكثف. فالديكور ضخم، وقد أحسنت المهيري توظيف المساحات المتاحة في المسرح المفتوح، مستفيدة من الإضاءة في توزيع الحقائب على جوانب الخشبة وبالقرب من الجمهور. وأتاح ذلك للممثلين الاقتراب من الحضور في بعض الحوارات، وكأنهم شهود على الحكاية، لا مجرد ناقلين لأحداثها.

وشكّل هذا الفضاء استعارة للمنطقة الفاصلة بين ماضٍ لا نغادره ومستقبل لا نستطيع بلوغه، وكأن الشخصيات عالقة خارج الزمن، حيث لا شيء يتحرك سوى الذاكرة. أما الموسيقى، فكانت عنصراً جمالياً لافتاً، إذ قُدّمت حية بمصاحبة عزف علي مريم على آلة التشيللو، فجاء صداها صوتاً خفياً للوجع الإنساني، يرافق الشخصيات ويعمّق أثر لحظاتها.

لا يقدم العرض معنى الفقد وحده، بل يتوقف عند الطرق التي نبتكرها للنجاة منه، وكيف يمكن لبعض وسائل النجاة أن تتحول إلى حياة مخترعة، هرباً من مواجهة الحزن، فالذاكرة هنا تكف عن كونها مستودعاً للماضي، وتتحول إلى واقع موازٍ نعيش داخله، قد يبدو في ظاهره وسيلة للصمود، لكنه في حقيقته جدار متشقق لا نجرؤ على إسقاطه.

ميرة المهيري: حرصتُ على محاكاة واقع المرأة

تحدثت مؤلفة ومخرجة العمل، ميرة المهيري، لـ«الإمارات اليوم» عن العرض، قائلة: «قدمت قصة تحاكي واقع المرأة في مراحلها العمرية المتعددة، وجسدت الأحمال الزائدة بشخصية نوال ومن خلال محطات متنوعة في حياتها، وما حملته كل مرحلة من معاناة، فالقصة تجسيد لقضايا تمر بها المرأة»، وأضافت: «حرصت في الكتابة على محاكاة واقع المرأة، أما من ناحية الإخراج، فحاولت التوفيق بصرياً بين الواقع والعبث، ولهذا استخدمت المسرح التعبيري الذي لم أشهد استخدامه من قبل في المهرجان».

حدود الحكاية

يضعنا «وزن زائد» أمام رحلة تتجاوز حدود الحكاية المسرحية، ليفتح الباب على أسئلة لا تنتهي عن الأثقال التي نحملها لأننا لا نمتلك شجاعة مواجهتها، وعن الحيوات التي نصنعها بديلاً لأحلام ماتت، فالعبور ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، وأحياناً لا يكمن الوزن الزائد في ما نحمله، بل في ما نعجز عن توديعه.